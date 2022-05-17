Норвежский биатлонист Бугетвейт завершил карьеру: «Я не стал лучшим в мире, но стал лучшим среди тех, кто находился вне сборных»

Норвежский биатлонист Ховард Бугетвейт объявил о завершении карьеры.

В минувшем сезоне спортсмен занял второе место в общем зачете Кубка IBU.

«Всему свое время, и сейчас пора расстаться с лыжами и винтовкой. Несмотря на свой лучший сезон, я решил, что на этом с меня достаточно.

Я не стал лучшим биатлонистом мира, но осмелюсь сказать, что стал лучшим среди тех, кто находился вне сборных. Горжусь этим, несмотря на все сопутствующие трудности.

Бесконечно благодарен за все знакомства, за опыт, путешествия, испытания и радость, которые мне подарил биатлон. Спасибо», – написал 29-летний спортсмен в соцсетях.

Бугетвейт – многократный призер этапов Кубка IBU, также он четырежды становился бронзовым призером чемпионатов Европы. За свою карьеру норвежец несколько раз попадал в состав сборной на Кубок мира, где его лучшим результатом стало 42-е место в спринте в сезоне-2015/16.