Дмитрий Васильев: «По части эпатажа Дзюба еще сто лет никому не отдаст пальму первенства. Вряд ли еще кто-то выступит в таком амплуа»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о возможном уходе из и рассказал о характере форварда.

– Вас обрадует или огорчит новость о том, что Дзюба не продлит контракт с «Зенитом»?

– Ничто не стоит на месте. Все, что окружает нас, движется вперед. И прогресс неудержим. Поэтому это должно было рано или поздно случиться. Артему вряд ли стоит переживать по этому поводу. Есть более молодые, сильные и талантливые спортсмены.

Думаю, что Дзюба себя подготовил к этому. Конечно, всегда хочется, чтобы этот успешный период продлился как можно дольше. Но, видимо, наступило время для какого-то другого жизненного этапа. Не вижу здесь ничего такого сверхъестественного.

– Дзюба – самый яркий и эпатажный футболист нашего чемпионата?

– Насчет эпатажа, думаю, пальму первенства он никому не отдаст еще сто лет, ха-ха. Вряд ли еще кто-то выступит в таком амплуа. Но, кстати, Дзюба, при не самом его приятном жизненном эпизоде, достаточно позитивный человек. Он вызывает приятные эмоции.

Артем очень дружелюбный и всегда шутит. Никогда не видел, чтобы он был злой. Всегда улыбается. Это радует, когда от человека исходит позитив. В этом смысле он пример для многих, – сказал Васильев.