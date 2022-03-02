Бьорндален о решении сборной Китая пропустить мартовские этапы Кубка мира: «Это настолько недальновидно, что хоть плачь. Мы ужасно разочарованы»

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Восьмикратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по биатлону Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на решение китайской команды не участвовать в мартовских этапах Кубка мира.

– Это настолько недальновидно, что хоть плачь. В последний момент нам с командой запретили ехать.

Это из-за коронавируса. Все ужасно устали после двух лет карантина. И руководители, и спортсмены, и персонал очень устали. Мы в тренерском штабе были готовы хорошо завершить сезон. Так что теперь мы ужасно разочарованы.

– Твое время на посту главного тренера сборной Китая вышло?

– Я об этом не очень много думал. Сейчас семье нужно собраться и дать надлежащую оценку тому, что было сделано за прошедший год. Вскоре мы придем к решению, но оно еще не принято.

– Что значит для биатлона в Китае то, что вам не разрешили поехать на этапы?

– Китаю придется начинать с нуля и снова проходить квалификацию. Это печально, особенно учитывая, что они имели всю информацию и осознавали последствия. Мы были настроены доработать контракт в оставшихся девяти гонках. Для биатлона в Китае это нехорошо, – сказал Бьорндален.

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