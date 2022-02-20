Уле Эйнар Бьорндален: «Я долгое время вставал в 6 утра и работал до 22-23 часов вечера. Мог бы продолжать так и дальше, но Ксении нужно видеть отца»

Восьмикратный олимпийский чемпион, тренер сборной Китая Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что добился от властей страны разрешения на участие китайских биатлонистов в трех заключительных этапах Кубка мира.

«Мы 2,5 года работали над тем, чтобы вернуть квоту на мира того уровня, который позволяет Китаю развиваться как спортивной нации. Если мы не будем выступать на Кубке мира, она может уменьшиться вполовину. На восстановление уйдет три года.

Так что я очень рад, что нам дают возможность выступить, хотя вся команда невероятно устала. Мы прожили в условиях карантина два года, и это довольно тяжело», – сказал Бьорндален.

Также норвежец рассказал, что хотел бы уделять больше внимания семье.

«Когда я подписываю контракт на выполнение работы и даю обещания, я знаю, что говорю. Я всегда пытаюсь завершить начатое. Несмотря на то, что не удалось добиться хороших результатов на , я, по крайней мере, продолжу делать свою работу до конца марта.

Я долгое время вставал в 6 утра и работал до 22-23 часов вечера. Так что сейчас нужен небольшой перерыв. Я мог бы, вероятно, продолжать так работать и дальше, но Ксении (дочери Бьорндалена и – Sports.ru) нужно видеть папу. Хоть мы и путешествовали семьей, но нам не удавалось проводить вместе много времени.

Впечатляет то, как дети могут адаптироваться. Ксения все время была в хорошем настроении. Она быстро всему учится, и, несмотря на то, что мы находились в условиях пандемии, она получила много впечатлений. Мы побывали в чудесных местах – в горах, в заповедниках, где много животных, ей это очень понравилось.

Мы должны больше времени проводить с ней. Сейчас у нее важный период. 7-8-9 лет – это возраст, который имеет большое значение для вашего дальнейшего пути в жизни. Вся информация, которую получает ребенок, быстро усваивается. Важно быть в это время с семьей.

Наверное, без семьи я бы не смог работать в таком режиме здесь.

Недостаточно просто много трудиться – работа должна давать результат. Это то, ради чего мы работаем. Если мы хотим продолжать тренировать, это должно приводить к результатам. Топ-10 или подиумы Кубка мира? В долгосрочной перспективе это так», – сказал Бьорндален.

Видели лысого китайца-биатлониста, который уже обгоняет наших? Осенью он не умел кататься – натренировал Бьорндален