Глава сервис-бригады сборной России о дефиците инвентаря: «Будем перешлифовывать лыжи на несколько раз, вымучивать из них весь потенциал»

Начальник сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский рассказал о ситуации с поставкой лыж для команды.

«Как я вижу нынешнюю ситуацию: ничего страшного произойти не должно. Одни бренды – Madshus, – уже ушли, оставшиеся могут последовать их примеру (большинство биатлонистов сборной бегают на лыжах – Sports.ru), хотя терять российский рынок не хочет никто.

Насколько знаю, остались Atomic и – эти бренды входят в корпорацию Amer Sports, принадлежащую китайцам, и, скорее всего, будут нам доступны. Перейти на эти бренды любому из наших спортсменов не составит большого труда. Вопрос только в том, где сборная будет выступать, на каком уровне?

Некоторые региональные команды имеют достаточно неплохой набор лыж. Понимая, что элитного инвентаря в обозримом будущем может быть не так много, все команды станут его беречь. Так что в ближайший год жесткого дефицита возникнуть не должно.

И еще, почему нет тупика: хорошие лыжи все равно будут к нам попадать, несмотря на закрытые границы, – окружным путем, через дружественные страны, через знакомых и посредников. Возможно, это будет не тот объем, не то количество, может, и не совсем то качество, которое необходимо для топ-уровня, но все-таки приемлемое.

Значит, все начнут ценить то, что есть. Будем перешлифовывать лыжи на несколько раз, вымучивать из них весь потенциал – это год-два. За это время, надеемся, что-то произойдет, чтобы мы все перешли на другие рельсы: либо ситуация в мире поменяется и откроются ворота на соревнования высшего уровня; либо мы произведем свое – и это позволит импортозаместить то, чего не хватает», – сказал Печерский.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?