Основной состав сборной России по биатлону может выступить на российско-китайских Играх. Они состоятся в городе Цзилинь

Основной состав сборной России по биатлону может выступить на российско-китайских зимних молодежных играх, сообщил глава Союза биатлонистов России ( ) .

«Пока с возрастом не очень все понятно. Все-таки турнир идет под названием «молодежные игры», но еще нет понимания, как это будет работать. Вероятно, что по различным видам спорта он будет корректироваться.

Мы планируем отправить основную сборную России по биатлону в Китай на эти соревнования, если они будут проходить по возрастным критериям.

Поэтому и российские старты мы планируем начать в январе, чтобы спортсмены имели возможность выступить в Китае месяцем ранее», – сказал Майгуров.

Турнир состоится в городе Цзилинь.

Ранее была информация, что такой турнир планируется провести на объектах Олимпиады-2022 в Пекине.