Александр Логинов получил небольшое сотрясение мозга и пропустил неделю тренировок перед чемпионатом России («Арена Урала»)

Чемпион мира по биатлону получил небольшое сотрясение мозга, неудачно упав во время тренировки в Саратове.

Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

«Напомним, что после Кубка Союза биатлонистов Логинов, выступающий за команду Тюменской области, отправился к семьей в Саратов. Естественно, он продолжал поддерживать форму и тренировался самостоятельно. Во время одного из занятий Александр и получил повреждение.

Врачи диагностировали легкое сотрясение, и Логинов вынужден был неделю не вставать на лыжи. В Тюмень он прибыл вечером 28-го марта, а утром вышел на официальную тренировку.

Наставник сборной Тюменской области Максим Кугаевский внес Александра в заявку для участия в спринте. Правда, на высокое место в таком состоянии Логинову будет сложно рассчитывать», – сообщил источник.

Чемпионат России по биатлону стартует сегодня в Тюмени.