Анфиса Резцова: «Не понимаю, почему IBU так с нами поступают, что это вообще такое? Печально, что СБР не стал бороться»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о решении приостановить членство Союза биатлонистов России ( ) в организации.

«Совершенно несправедливо и незаслуженно, я очень расстроена этим решением. Не понимаю, почему они так с нами поступают, что это вообще такое? Понятно, что это пока только приостановление членства, а не отстранение, но кто знает, какое решение последует за этим.

Очень печально, что наша федерация биатлона не борется и не смогла предотвратить это. Наш союз, видимо, со всем согласился, успокоился и начал проводить чемпионат в России и Белоруссии.

А недовольных, которые набрались смелости выступить против, по типу , наверное, по полной наказали. Конечно, он был прав — раз за нас никто не стоит, то хотя бы спортсмены должны за себя постоять. Очень печально, что на наших спортсменов это все обрушилось, а наша федерация пошла на поводу и не стала бороться за них.

Безусловно, нужно приложить усилия за возвращение членства всеми возможными способами — пусть то суд или что угодно», – рассказала Резцова.