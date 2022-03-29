Анфиса Резцова: «Не понимаю, почему IBU так с нами поступают, что это вообще такое? Печально, что СБР не стал бороться»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о решении IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«Совершенно несправедливо и незаслуженно, я очень расстроена этим решением. Не понимаю, почему они так с нами поступают, что это вообще такое? Понятно, что это пока только приостановление членства, а не отстранение, но кто знает, какое решение последует за этим.

Очень печально, что наша федерация биатлона не борется и не смогла предотвратить это. Наш союз, видимо, со всем согласился, успокоился и начал проводить чемпионат в России и Белоруссии.

А недовольных, которые набрались смелости выступить против, по типу Даниила Серохвостова, наверное, по полной наказали. Конечно, он был прав — раз за нас никто не стоит, то хотя бы спортсмены должны за себя постоять. Очень печально, что на наших спортсменов это все обрушилось, а наша федерация пошла на поводу и не стала бороться за них.

Безусловно, нужно приложить усилия за возвращение членства всеми возможными способами — пусть то суд или что угодно», – рассказала Резцова.

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