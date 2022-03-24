Кентен Фийон-Майе: «Часто спрашивают, чем я буду заниматься в будущем. Но пока у меня есть много других целей, например, стать чемпионом мира»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о цели выиграть золото чемпионата мира.

«Меня часто спрашивают, чем я буду заниматься в будущем. Но пока у меня есть много других целей, например, стать чемпионом мира (у француза два золота – в смешанной и мужской эстафетах, но нет личных побед на мировых первенствах – Sports.ru). Также я хочу продолжать совершенствоваться.

Соревнования занимают лишь 2% от того времени, которое мы тратим на тренировках. Я заинтересован в том, чтобы по-прежнему шаг за шагом прогрессировать, искать малейшие нюансы в подготовке. Не хочу ждать, пока мои соперники обойдут меня.

После чемпионата Франции хочу собраться с силами. У меня много планов на будущее, но я возобновлю тренировки, когда буду уверен, что хорошо отдохнул», – сказал Фийон-Майе в интервью L’Equipe.

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