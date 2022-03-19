Кубок мира. Гонка преследования. Пройс была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по скорострельности

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Франциска Пройс (Германия) – 25.26,5
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 3,6
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,4
4. Дениз Херманн (Германия) – 15,1
5. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 20,8
6. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22,6...
11. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 35,1...
14. Паулина Фиалкова (Словакия) – 37,3
Чистое время пасьюта
1. Франциска Пройс (Германия) – 28.57,9
2. Паулина Фиалкова (Словакия) – 46,3
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 56,5
4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 57,8
5. Дениз Херманн (Германия) – 1.07,0
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.08,8...
8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.13,7
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,9 (3)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.37,9 (2)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.38,1 (2)
4. Лена Хекки (Швейцария) – 1.39,5 (4)
5. Регина Ойя (Эстония) – 1.40,6 (3)
6. Эмма Лундер (Канада) – 1.41,4 (2)...
32. Паулина Фиалкова (Словакия) – 2.02,4 (0)