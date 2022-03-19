Кубок мира. Гонка преследования. Пройс была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по скорострельности

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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Франциска Пройс (Германия) – 25.26,5

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 3,6

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,4

4. Дениз Херманн (Германия) – 15,1

5. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 20,8

6. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22,6...

11. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 35,1...

14. Паулина Фиалкова (Словакия) – 37,3

Чистое время пасьюта

1. Франциска Пройс (Германия) – 28.57,9

2. Паулина Фиалкова (Словакия) – 46,3

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 56,5

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 57,8

5. Дениз Херманн (Германия) – 1.07,0

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.08,8...

8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.13,7

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,9 (3)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.37,9 (2)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 1.38,1 (2)

4. Лена Хекки (Швейцария) – 1.39,5 (4)

5. Регина Ойя (Эстония) – 1.40,6 (3)

6. Эмма Лундер (Канада) – 1.41,4 (2)...

32. Паулина Фиалкова (Словакия) – 2.02,4 (0)

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