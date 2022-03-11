Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Херманн – 2-я, Симон – 3-я

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 18.36,5
2. Дениз Херманн (Германия) – 1,9
3. Жюлия Симон (Франция) – 2,8
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,8
5. Франциска Пройс (Германия) – 12,7
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 15,7
7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 17,8
8. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,9
9. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,9
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 22,2...
23. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,6
Скорострельность
1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 44,9
2. Эмма Лундер (Канада) – 47,3
3. Доротея Вирер (Италия) – 47,5
4. Клара Виндишар (Словения) – 47,6
5. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 50,5
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 50,9...
9. Жюлия Симон (Франция) – 53,2
10. Ханна Оберг (Швеция) – 53,8...
62. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.06,2