Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Херманн – 2-я, Симон – 3-я

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. -Буше (Франция) – 18.36,5

2. (Германия) – 1,9

3. Жюлия Симон (Франция) – 2,8

4. (Швеция) – 6,8

5. (Германия) – 12,7

6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 15,7

7. (Норвегия) – 17,8

8. Тандревольд (Норвегия) – 17,9

9. (Германия) – 21,9

10. -Буше (Франция) – 22,2...

23. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,6

Скорострельность

1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 44,9

2. (Канада) – 47,3

3. (Италия) – 47,5

4. Клара Виндишар (Словения) – 47,6

5. (Швейцария) – 50,5

6. -Ройселанн (Норвегия) – 50,9...

9. (Франция) – 53,2

10. (Швеция) – 53,8...

62. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.06,2