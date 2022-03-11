Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Херманн – 2-я, Симон – 3-я

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Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. 

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 18.36,5

2. Дениз Херманн (Германия) – 1,9

3. Жюлия Симон (Франция) – 2,8 

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 6,8

5. Франциска Пройс (Германия) – 12,7

6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 15,7

7. Тириль Экхофф (Норвегия) – 17,8

8. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,9

9. Ванесса Фойгт (Германия) – 21,9 

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 22,2...

23. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,6

Скорострельность

1. Каролине Кноттен (Норвегия) – 44,9

2. Эмма Лундер (Канада) – 47,3

3. Доротея Вирер (Италия) – 47,5

4. Клара Виндишар (Словения) – 47,6

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 50,5

6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 50,9...

9. Жюлия Симон (Франция) – 53,2

10. Ханна Оберг (Швеция) – 53,8...

62. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.06,2

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