Владимир Путин: «Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады. Пострадали люди, которые преодолели труднейшие испытания»

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр в Пекине.

«Тяжелым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма коллективной ответственности, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро.

Все это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов.

Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы – люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы.

Россия, для которой верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой, не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника. Они очень долго и упорно к нему готовились. И мы решили организовать свои соревнования, открытые, для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности», – заявил Путин.

Альтернативные соревнования для паралимпийцев проводятся с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске.

Расписание Паралимпийских игр в России «Мы вместе. Спорт»