Французский биатлонист Эмильен Жаклен поздравил соотечественника Кентена Фийона-Майе с досрочной победой в общем зачете Кубка мира.

«Если кто и заслуживает этот глобус, то это он. Кентен – пример трудолюбия, строгости, уверенности в себе.

Я искренне рад за него, потому что с огромным уважением отношусь к этому человеку. Было чем-то особенным соперничать с ним в декабре и начале января. Своего рода гордость – бороться против него.

Теперь, когда он выиграл глобус, я сделаю все, чтобы остаться его преемником! Если бы кто-нибудь сказал мне подобное в августе...» – написал Жаклен в инстаграме.

Жаклен в общем зачете идет на втором месте.

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