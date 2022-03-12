Норвегия поддержала отстранение российских спортсменов от соревнований, но призвала допустить к турнирам юниоров

Норвегия поддержала отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, но призвала допустить к турнирам юниоров и детей.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и равноправия Норвегии.

Страна подписала резолюцию о том, что российских и белорусских спортсменов не должно быть на турнирах. Эту резолюцию подписали еще 36 стран.

«Норвегия присоединяется к международной позиции, которая заключается в том, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований высокого уровня.

Среди прочего мы призываем к тому, чтобы ни Россия, ни Белоруссия не имели возможности подавать заявки, участвовать или проводить международные спортивные мероприятия.

Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из зарубежных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», – рассказала министр Анетте Треттебергстюен.