Сергей Лавров: «Россия была готова к санкциям, но не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей культуры»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не ожидали того, что санкции из-за ситуации на Украине коснутся российских спортсменов. 

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Российская Федерация была готова к санкциям, но Москва не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей сферы культуры», – заявил глава МИД. 

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