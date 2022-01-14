Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином в день открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин прибудет в Пекин 4 февраля, когда состоится открытие зимней Олимиады 2022 года.

Ранее уже сообщалось о планах главы государства посетить церемонию.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.

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