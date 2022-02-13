Бывший врач сборной России Елизаров о Тандревольд: «Не знаю, как в норвежской федерации допускают спортсменов до соревнований. Это опасно»

Бывший врач сборной России по биатлону Максим Елизаров прокомментировал инцидент с норвежкой в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

На последнем круге Тандревольд стало плохо, она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок.

«У нее уже не в первый раз диагностируют нарушение сердечного ритма. Не знаю, как в норвежской федерации допускают своих спортсменов до соревнований, сложно судить, что с ней случилось. Это опасно. До этого несколько лет назад она уже падала. Какие-то проблемы с сердечной мышцей у нее есть», – сказал Елизаров.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках