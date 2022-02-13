Экс-врач «Спартака» о Тандревольд: «На нарушение со стороны сердца это не похоже. Гонка проходит на высоте, ей не хватило кислорода»

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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал проблемы со здоровьем у норвежки Ингрид Ланмарк Тандревольд в гонке преследования на Олимпиаде-2022. 

На последнем круге Тандревольд стало плохо, она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок. 

«Думаю, что произошедшее можно объяснить кислородным голоданием и усталостью. На нарушение со стороны сердца это внешне не похоже.

Просто гонка на высоте проходит. Там морозно. Физически тяжело. Ей не хватило кислорода, и она потеряла сознание. Ничего страшного, думаю. Ей просто сейчас нужен отдых», – сказал Хуншен. 

Норвежке Тандревольд стало плохо во время гонки преследования на Олимпиаде-2022. Она не смогла самостоятельно идти после финиша

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