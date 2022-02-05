Кристина Резцова: «Латыпов все время говорит, почему он так неправильно поступил. Но мы каждый приложили свой максимум»

Российская биатлонистка высказалась о выступлении сборной России в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов сегодня завоевали в гонке бронзу.

«У меня очень много эмоций. Эдик все время говорит, почему он так неправильно поступил, но мы начали с медали. А я-то не очень хороша в этой гонке была.

Но мы каждый приложили свой максимум, чтобы стоять здесь и осознавать, что мы призеры Олимпиады» – сказала Резцова.

Эдуард Латыпов: «Я сделал небольшой отрыв, но этого оказалось недостаточно. Если бы сел за спины, неизвестно, как бы все сложилось на спуске»