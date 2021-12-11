Губерниев о том, что Черданцеву на жизнь нужен миллион в месяц: «Широко живет. Юра, к которому я отношусь с симпатией, выглядит нескромно»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, сколько денег ему необходимо в месяц.

– Черданцев сказал, что ему со всеми расходами в месяц нужен миллион рублей. Твой прожиточный минимум?

– Широко живет. Мне кажется, очень нескромным отвечать на этот вопрос. Раньше мне казалось, и я даже это говорил: будет у меня тысяча долларов – я буду чувствовать себя нормально. Я скромный человек. Хотя сейчас мне бы вряд ли хватило тысячи – все сильно подорожало. Хотя если сильно ужаться…

Какие у нас пенсии? Думаете, моя мама живет на пенсию? Страна живет тяжело, людям ни на что не хватает. Мой ответ очень простой: я не люблю обсуждать деньги. Но по поводу миллиона – Юра, к которому я отношусь с симпатией, выглядит нескромно, – сказал Губерниев.

Интервью-перестрелка с Дмитрием Губерниевым – про Загитову, Карпина, Бузову, алкоголь и деньги