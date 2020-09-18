Экс-глава СБР, директор ФГБУ «ЦСП» Кравцов переведен под домашний арест. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере

Теги СБР Александр Кравцов Центр спортивной подготовки Биатлон

Московский городской суд перевел бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР), директора Центра спортивной подготовки России (ФГБУ «ЦСП»Александра Кравцова под домашний арест.

В сентябре этого года Кравцов был заключен в СИЗО. Ему инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

«Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения, избрать Александру Кравцову домашний арест до 15 ноября», – сообщил источник РИА Новости.

Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почту. 

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