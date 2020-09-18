Экс-глава СБР, директор ФГБУ «ЦСП» Кравцов переведен под домашний арест. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере

Московский городской суд перевел бывшего главу Союза биатлонистов России ( ), директора Центра спортивной подготовки России (ФГБУ «ЦСП») под домашний арест.

В сентябре этого года Кравцов был заключен в СИЗО. Ему инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

«Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения, избрать Александру Кравцову домашний арест до 15 ноября», – сообщил источник РИА Новости.

Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почту.

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