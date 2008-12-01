2 декабря выйдет новый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что 2 декабря на телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге в российском спорте.
«Новый эпизод проекта ARD «Допинг. Совершенно секретно» выйдет 2 декабря в 18.00 по немецкому времени (20.00 по московскому): «Предатели. Последствия российского допингового скандала».
Специальный репортаж из Берлина: как президент WADA ведет дела с осведомителями + антидопинговая политика Путина», – написал Зеппельт.
Немецкий ARD в 2014 году запустил серию документальный фильмов о допинге в российском спорте.
На основе данных из фильма с участием Юлии и Виталия Степановых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование под руководством Ричарда Паунда. Его результатом стало отстранение в 2015 году Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также ограничение в правах РУСАДА, которое было восстановлено в сентябре этого года.
New episode from ARD‘s „Doping Top Secret“ on Dec 2 6pm GER time: „Traitors. Fallout from the Russian Doping Scandal“. First time with @NickJMButler. Special edition ARD‘s @sportschau from Berlin: How @wada_ama President is dealing with Whistleblowers + Putin‘s anti doping policy— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 30, 2018