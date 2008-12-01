Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    2 декабря выйдет новый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте

    Теги телевидение допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди РУСАДА Хайо Зеппельт Биатлон

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что 2 декабря на телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге в российском спорте.

    «Новый эпизод проекта ARD «Допинг. Совершенно секретно» выйдет 2 декабря в 18.00 по немецкому времени (20.00 по московскому): «Предатели. Последствия российского допингового скандала».

    Специальный репортаж из Берлина: как президент WADA ведет дела с осведомителями + антидопинговая политика Путина», – написал Зеппельт.

    Немецкий ARD в 2014 году запустил серию документальный фильмов о допинге в российском спорте.

    На основе данных из фильма с участием Юлии и Виталия Степановых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование под руководством Ричарда Паунда. Его результатом стало отстранение в 2015 году Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также ограничение в правах РУСАДА, которое было восстановлено в сентябре этого года.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться