2 декабря выйдет новый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте

Немецкий журналист сообщил, что 2 декабря на телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге в российском спорте.

«Новый эпизод проекта ARD «Допинг. Совершенно секретно» выйдет 2 декабря в 18.00 по немецкому времени (20.00 по московскому): «Предатели. Последствия российского допингового скандала».

Специальный репортаж из Берлина: как президент ведет дела с осведомителями + антидопинговая политика Путина», – написал Зеппельт.

Немецкий ARD в 2014 году запустил серию документальный фильмов о допинге в российском спорте.

На основе данных из фильма с участием Юлии и Виталия Степановых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала расследование под руководством Ричарда Паунда. Его результатом стало отстранение в 2015 году Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также ограничение в правах , которое было восстановлено в сентябре этого года.

New episode from ARD‘s „Doping Top Secret“ on Dec 2 6pm GER time: „Traitors. Fallout from the Russian Doping Scandal“. First time with @NickJMButler. Special edition ARD‘s @sportschau from Berlin: How @wada_ama President is dealing with Whistleblowers + Putin‘s anti doping policy