Самуэльссон и Коберн написали главе WADA: «Почему россияне, вовлеченные в допинговую систему, продолжают выступать?»

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон и бронзовый призер Рио-2016 в стипль-чезе Эмма Коберн обратились к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди с открытым письмом и попросили объяснить ситуацию с допингом в России.

«Мы, спортсмены со всего мира, хотим выразить разочарование в связи с решением WADA восстановить , несмотря на невыполнение условий «дорожной карты». Это означает, что многие спортсмены, принимающие допинг, до сих пор не наказаны, а дела многих чиновников не рассмотрены.

Господин президент, мы слышали много раз, как вы пытались оправдать это решение, заявляя, что он сделано в интересах чистых спортсменов.

Мы хотим знать, как много спортсменов было наказано по итогам расследований Макларена и Паунда, кто это был и из каких видов спорта. Само собой, это будет сделано в интересах прозрачности, открытости и чистоты спорта – в трех областях, где доверие к WADA ослабло. Вы можете предоставить эту информацию?

Если WADA колеблется или не может опубликовать имена, даже если они уже известны, было бы хорошо получить список нарушителей по видам спорта.

Мы знаем, что многие спортсмены, нарушавшие правила, продолжают соревноваться на международной арене, несмотря на вовлеченность в программу допинга в России. WADA мало что делает, чтобы это изменить.

Мы также знаем, что многие должностные лица, тренеры, консультанты, которые были замешаны в допинговой системе, включая людей из правительства, остаются на своих постах или на руководящих должностях. Господин президент, что вы предприняли по отношению к этим людям?

Можете ли вы сказать нам, мировому сообществу атлетов, что решение восстановить Россию приведет к тому, что к этим людям отнесутся должным образом, а если нет, то почему?» – говорится в письме.