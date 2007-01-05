Бьорндален о давлении при отборе на Игры-2018: «Если продолжите спрашивать, буду ощущать его еще сильнее»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своей форме, а также об отборе в олимпийскую команду.

«Сейчас впереди три гонки, которые важно провести хорошо.

Хорошо, что идет борьба за позиции в команде (на Олимпиаду).

– Чувствуете ли вы давление?

– Если вы продолжите спрашивать, я буду ощущать его еще сильнее.

Само собой, нужно показать себя, чтобы двигаться дальше.

Было много длинных тренировок. На прошлой неделе я увеличил интенсивность. Я тренировался таким образом много раз и прежде.

– Какова ваша форма сейчас?

– Что сказать… бывают хорошие дни, а иногда бывает тяжеловато. Будем надеяться, что спринт выпадет на хороший день», – сказал Бьорндален.