  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Беспутин о сокращении отчислений букмекеров в адрес федерации бокса в 110 раз: «Мы не были готовы к такому. Надеемся наладить диалог с РСФ»
5

Беспутин о сокращении отчислений букмекеров в адрес федерации бокса в 110 раз: «Мы не были готовы к такому. Надеемся наладить диалог с РСФ»

Беспутин пожаловался на сокращение отчислений в Федерацию бокса от букмекеров.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал о резком падении суммы целевых отчислений букмекеров в адрес ФБР.

В первом квартале Федерация бокса получила 99 миллионов рублей от букмекеров, во втором – 900 тысяч рублей.

«Мы не были готовы к такому и находимся в поиске спонсоров. Также следим за организацией РСФ, надеемся, удастся наладить конструктивный диалог.

Понимаем стремление Минспорта обеспечить справедливое распределение средств, но новый порядок не должен оставлять профессиональные соревнования без поддержки», – передает слова Беспутина корреспондент Спортса’’.

Кто выиграет Лигу чемпионов?2028 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на спорт
ФБР
Беттинг-индустрия
Александр Беспутин
Букмекеры
Ставки на сегодня
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Материалы по теме
2,13 млн россиян делали ставки в августе. Более 400 тысяч человек сделали 50+ транзакций
1739 минут назад
28 спортивных федераций получили целевые отчисления от букмекеров во 2-м квартале. До создания РСФ отчисления получали 130 федераций (ЕРАИ)
сегодня, 08:15
«Тенниси» рассчитал выигрышем все ставки на то, что «Кайрат» не пропустит от «Спортинга». Португальцы победили 4:1
219 сентября, 12:43
Главные новости
В 2000 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Союза биатлонистов России с момента создания РСФ во главе с Дегтяревым: «Есть разница – 80 млн или 43 тысячи?»
13 минут назад
Андрей Кириленко: «95% проектов РФБ встали на паузу из-за отсутствия денег от букмекеров»
38 минут назад
2,13 млн россиян делали ставки в августе. Более 400 тысяч человек сделали 50+ транзакций
1739 минут назад
28 спортивных федераций получили целевые отчисления от букмекеров во 2-м квартале. До создания РСФ отчисления получали 130 федераций (ЕРАИ)
сегодня, 08:15
«Сочи» проиграл 6 матчей подряд. 2.30 – прервут серию из поражений в игре с ЦСКА
3сегодня, 07:26
«Зенит» снова котируется главным фаворитом на чемпионство. «Краснодар» – 2-й, «ЦСКА – 3-й
10вчера, 19:28
«Комо» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив решающий гол на 93-й минуте – 2:1. В лайве коэффициент на победу команды Фабрегаса достигал 14.00
вчера, 18:35
«Краснодар» – самый удобный соперник для Семака из топ-6. При нем «Зенит» проиграл «быкам» лишь 2 из 19 матчей
13вчера, 18:31
«Байер» на 92-й минуте упустил победу над «Боруссией» Менхенгладбах – 1:1. В лайве коэффициент на ничью достигал 13.00
1вчера, 17:34
«Ман Сити» упустил победу над «Арсеналом» на 93-й минуте – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50
13вчера, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» – очевидный фаворит, но есть сложности в защите». Боков о матче «Барселона» – «Хетафе»
1вчера, 16:20
У «Краснодара» худший процент побед в матчах против «Зенита» по сравнению с другими соперниками. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам равные шансы
1вчера, 14:35
«Краснодар» должен спокойно забирать победу в один-два мяча». Чернявский сделал прогноз на «Краснодар» – «Зенит»
вчера, 14:13
«Пеп тоже не скрывает, кого видит фаворитом, называя соперника командой без слабых мест». Слава Палагин о матче «Арсенал» – «Ман Сити»
вчера, 13:50
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 10:50Промо
«У Сарри и Гасперини практически равенство в матчах друг против друга». Клещенок сделал прогноз на римское дерби
вчера, 09:05
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Арсенал» – «Ман Сити»
вчера, 08:05Промо
«Ман Сити» котируется андердогом против «Арсенала» второй раз подряд при Гвардиоле. В прошлом очном матче «горожане» проиграли лондонцам 1:5
4вчера, 07:10
«Лацио» не побеждает «Рому» в Серии А 4 матча подряд. Букмекеры считают, что серия продлится
вчера, 06:30
«Динамо» Мх пропускает дома не больше гола 6 матчей подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Локомотива»
20 сентября, 16:20