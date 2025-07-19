«Акрон» ни разу не проиграл «Крыльям Советов» после своего выхода в РПЛ. На 1:1 между этими командами в 1-м туре зашел коэффициент 6.40

«Крылья Советов» сыграли вничью в дерби против «Акрона» в рамках 1-го тура Мир РПЛ (1:1).

В прематче букмекеры давали командам равные шансы. Ничья была наименее вероятным исходом – коэффициент 3.50. На точный счет 1:1 можно было поставить за 6.40.

«Акрон» не проигрывает «Крыльям Советов» 3 матча подряд – с момента своего выхода в РПЛ. Предыдущие две игры тольяттинцы выиграли с одинаковым счетом 2:0.

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