«Факел» – главный фаворит на победу в Первой лиге. «Урал» – 2-й, «Торпедо» – 3-й
В Лиге PARI стартует сезон.
Главным фаворитом на чемпионство у букмекеров котируется «Факел», весной вылетевший из РПЛ. Вторым идет «Урал», екатеринбуржцы в прошлом сезоне Первой лиги заняли четвертое место и проиграли в стыковых матчах «Ахмату» (2:1, 0:2).
«Торпедо» – третий фаворит. Москвичи вышли в РПЛ со второго места, однако их вернули в Первую лигу за «попытку организации договорных матчей».
«Черноморец» котируется лишь 11-м фаворитом. Клуб из Новороссийска в прошлом сезоне занял третье место и должен был играть в стыках, однако не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Фавориты Первой лиги: «Торпедо» попытается еще раз, «Родину» ждут в стыках, «Черноморец» – внизу
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости