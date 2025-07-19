«Факел» – главный фаворит на победу в Первой лиге. «Урал» – 2-й, «Торпедо» – 3-й

В Лиге PARI стартует сезон.

Главным фаворитом на чемпионство у букмекеров котируется «Факел», весной вылетевший из РПЛ. Вторым идет «Урал», екатеринбуржцы в прошлом сезоне Первой лиги заняли четвертое место и проиграли в стыковых матчах «Ахмату» (2:1, 0:2).

«Торпедо» – третий фаворит. Москвичи вышли в РПЛ со второго места, однако их вернули в Первую лигу за «попытку организации договорных матчей».

«Черноморец» котируется лишь 11-м фаворитом. Клуб из Новороссийска в прошлом сезоне занял третье место и должен был играть в стыках, однако не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ.

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Фавориты Первой лиги: «Торпедо» попытается еще раз, «Родину» ждут в стыках, «Черноморец» – внизу