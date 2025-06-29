«Бенфика» сравняла счет в конце основного времени против «Челси»: 11.00 перед этим давали на ничью

В 1/8 финала КЧМ в Шарлотт играли «Бенфика» и «Челси». Англичане вели в счете 1:0 к 85-й минуте, после чего матч был прерван из-за плохой погоды почти на два часа.

После возобновления игры «Бенфика» заработала пенальти в компенсированное время при коэффициенте 11.00 на ничью. На 90+2 минуте его реализовал Анхель Ди Мария – так команды сыграли 1:1 в основное время и перешли в дополнительное.

Дальше на 108-й минуте Кристофер Нкунку снова вывел «Челси» вперед, а затем отличились Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл. Англичане победили 4:1.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис