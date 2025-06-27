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Гвардиола выиграл 9 матчей подряд на КЧМ с разницей в 2+ мяча. 3.50 – «Сити» выиграет турнир

«Ман Сити» разгромил «Ювентус» (5:2) в 3-м туре группового этапа КЧМ.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выиграл 9 последних матчей на клубном ЧМ с общим счетом 33:2. В каждой встрече сыграла фора (-1,5).

Пеп руководил тремя разными командами на четырех КЧМ и выиграл все турниры: в 2009 и 2011 годах с «Барселоной», в 2013-м с «Баварией» и в 2023-м с «Ман Сити». Тренер «Сити» выиграл на КЧМ все 11 матчей, включая игры против «Видада» (2:0), «Аль-Айна» (6:0) и «Ювентуса» (5:2) в нынешнем розыгрыше.

Букмекеры считают «Сити» главным претендентом на трофей перед плей-офф – на титул «горожан» дают 3.50.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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