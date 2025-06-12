В Австралии призвали запретить ставки на желтые карточки из-за очередного дела о договорных матчах в высшей лиге
В Австралии хотят запретить ставки на желтые карточки.
С соответствующим предложением после очередного дела о договорных матчах в высшей лиге выступил Профсоюз профессиональных футболистов Австралии (PFA).
По данным ABC News, на прошлой неделе Федерация футбола Австралии предъявила обвинения игроку «Вестерн Юнайтед» в намеренном получении желтых карточек в апреле и мае 2024 года. По версии следствия, футболист целенаправленно получал предупреждения, чтобы заинтересованные лица выигрывали деньги на ставках.
Это не первый случай намеренного получения желтых карточек в высшей лиге Австралии. В мае 2023 года троих футболистов «Макартура» также обвинили в целенаправленном получении предупреждений ради извлечения выгоды на ставках.
PFA настаивает на полном запрете ставок на желтые карточки в Австралии и расширении образовательных программ для футболистов. Гендиректор PFA Бо Буш считает, что нынешние программы Федерации футбола Австрии недостаточно эффективны.
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