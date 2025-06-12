Испания – фаворит молодежного Евро-2025. Англия и Германия – в топ-3 у букмекеров

Молодежный чемпионат Европы-2025 стартовал в Словакии.

Букмекеры считают сборную Испании фаворитом турнира за 4.50. В топ-3 также входят Англия и Германия – на их титул дают по 5.50.

Победитель молодежного Евро по версии букмекеров:

1. Испания – 4.50

2-3. Англия – 5.50

2-3. Германия – 5.50

4. Франция – 6.00

5. Италия – 7.00

6. Нидерланды – 8.00

7. Португалия – 11.00

8. Дания – 25.00

9. Украина – 35.00

10. Грузия – 40.00

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