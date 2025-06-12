Испания – фаворит молодежного Евро-2025. Англия и Германия – в топ-3 у букмекеров
Молодежный чемпионат Европы-2025 стартовал в Словакии.
Букмекеры считают сборную Испании фаворитом турнира за 4.50. В топ-3 также входят Англия и Германия – на их титул дают по 5.50.
Победитель молодежного Евро по версии букмекеров:
1. Испания – 4.50
2-3. Англия – 5.50
2-3. Германия – 5.50
4. Франция – 6.00
5. Италия – 7.00
6. Нидерланды – 8.00
7. Португалия – 11.00
8. Дания – 25.00
9. Украина – 35.00
10. Грузия – 40.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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