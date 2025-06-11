Россияне – букмекерские фавориты мужского и женского турниров в Хертогенбосе

Букмекеры считают, что россияне выиграют мужской и женский турниры в Хертогенбосе.

Главным фаворитом турнира у мужчин за 3.40 котируется Даниил Медведев. Хуберт Хуркач из Польши – второй за 4.00, Юго Эмбер из Франции – третий (7.00).

У женщин главной претенденткой на трофей котируется Екатерина Александрова (4.50). Людмила Самсонова – вторая за 5.00.

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