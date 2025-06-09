Экс-шеф PR BetBoom Даньшин: «Изменение законов, списки самоисключения, рост отчислений и увеличение налогов негативно повлияют на букмекерскую отрасль в России»

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин высказался о росте букмекерского рынка в России.

«Мы считаем, что рост букмекерского рынка в 2025 году во многом будет зависеть от регуляторной среды. Чем больше ограничений и запретов – тем ниже темпы роста. Это прямая зависимость, которая уже проявлялась ранее.

Прогноз на 2025 год – рост совершенно точно уже не будет таким большим. Да, возможно, останется какое-то двузначное значение, и, кстати, во многом, возможно, из-за инфляции, но он не будет таким большим, потому что факторы, по которым может расти рынок, их становится все меньше и меньше.

То есть рынок стабилизируется, он становится большим, положительная динамика будет, но, опять же – важный фактор: рынок не может так быстро расти без пополнения клиентской базы, без добавления новых способов, для чего депозитить.

Не разрешаются слоты, не разрешается казино, не появляются новые классные букмекерские продукты с уникальным подходом, либо зарубежные бренды тоже не появляются. Поэтому факторов для роста не так много. Но этот рост продолжится.

Что может повлиять негативно: в первую очередь – изменение законодательства, списки самоисключения, рост целевых отчислений, увеличение налоговой нагрузки – все это негативно повлияет», – заявил Даньшин.

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