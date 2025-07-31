«Маленькие ставки перестают доставлять нужные эмоции, и постепенно человек ставит все больше и больше». Психотерапевт Волков о развитии лудомании

Психотерапевт рассказал, как у людей развивается патологическая тяга к азартным играм.

«На первых порах человек ставит сравнительно небольшие суммы (200, 300, 500 рублей), и при этом периодически выигрывает.

Таким образом ставки получают положительное подкрепление у психики и успешно обходят защитные реакции. Игра плотно входит в жизнь человека и продолжает восприниматься как нечто безопасное, увлекательное и не приносящее никакого ущерба – ни психологического, ни финансового.

В этот момент начинается этап «повышения дозы»: маленькие ставки перестают доставлять нужные эмоции, и постепенно человек ставит все больше и больше», – рассказал психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Антон Волков.