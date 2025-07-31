Психотерапевт Волков: «Женщины впадают в зависимость от азартных игр реже мужчин, но сильнее рискуют стать пассивными игроманами»

Мужчины впадают в зависимость от азартных игр чаще, чем женщины.

Таким наблюдением поделился психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Антон Волков. Подавляющее большинство лудоманов – мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами.

Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши. Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех.

Если же ситуация становится критической, то она может обратиться за помощью к своим родителям. Попросить помочь деньгами, продать жилье или машину, чтобы помочь сохранить семейную жизнь.

Такое происходит достаточно часто и может иметь катастрофические последствия для семейных связей», – отметил психотерапевт.