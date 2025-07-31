«Лига Ставок» и ХК «Сочи» завершили сотрудничество: «Это было незабываемо!»

«Лига Ставок» объявила о завершении сотрудничества с хоккейным клубом «Сочи».

«Лига Ставок» благодарит ХК «Сочи» за сотрудничество!

Вместе мы реализовали много интересных проектов: провели «Лига Ставок Sochi Hockey Open», организовали шаттлы для болельщиков в дни матчей, разыгрывали ценные призы на арене и в соцсетях. В общем, делали все для развития хоккея в регионе. Это было незабываемо!

Срок нашего соглашения подошел к концу. Желаем клубу дальнейшего роста и ярких побед в КХЛ!» – сообщили в букмекерской компании.

«Лига Ставок» была партнером «Сочи» с 2022 года.