Россиянин вывел рекордные 49,4 млн рублей выигрыша экспресса на Dota 2: «Никаких проблем с выплатой не возникло»

Беттор вывел почти 50 млн рублей со счета в БК BetBoom после рекордного выигрыша .

30 июля стало известно о крупнейшем выигрыше на ставках на киберспорт в России. Клиент BetBoom поставил 4 777 рублей на экспресс из 6 матчей турнира по Dota 2 с общим коэффициентом 10359.09 и выиграл 49 485 372 рублей.

«Представители БК сами связались со мной, взяли интервью. Никаких проблем с выплатой не возникло», – сообщил победитель.