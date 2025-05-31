«ПСЖ» – явный фаворит против «Интера» у букмекеров. Андердоги побеждали лишь в 4 из 24 последних финалов ЛЧ

«ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Парижане котируются фаворитами, на их победу в основное время дают коэффициент 2.13. На «Интер» можно поставить за 3.80, на ничью – за 3.60.

Итоговая победа «ПСЖ» оценена в 1.59. На «Интер» выставлен коэффициент 2.55.

Андердоги побеждали лишь в 4 из 24 последних финалов, а в основное время – всего 2 из 24.

Финал пройдет 31 мая. Начало – в 22:00 мск.

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