ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры. В него хотят автоматически включать должников по кредитам и штрафам
Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу о создании федерального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».
В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в ФНС с предложением разрешить гражданам вносить себя в соответствующий реестр на срок от трех месяцев до пожизненного.
Также предлагалось автоматически включать в реестр граждан, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.
«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», – сказано в ответе ведомства на обращение Чернышова.
По словам автора инициативы, организаторы азартных игр будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг.
Ранее депутаты внесли в Госдуму обновленный законопроект о самоограничении от азартных игр, в котором минимальный период самозапрета увеличился с 4 до 12 месяцев.
В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.
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