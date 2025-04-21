ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры. В него хотят автоматически включать должников по кредитам и штрафам

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу о создании федерального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».

В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в ФНС с предложением разрешить гражданам вносить себя в соответствующий реестр на срок от трех месяцев до пожизненного.

Также предлагалось автоматически включать в реестр граждан, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.

«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», – сказано в ответе ведомства на обращение Чернышова.

По словам автора инициативы, организаторы азартных игр будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг.

Ранее депутаты внесли в Госдуму обновленный законопроект о самоограничении от азартных игр, в котором минимальный период самозапрета увеличился с 4 до 12 месяцев.

В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис