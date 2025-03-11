Нидерландцы отправили 1 миллион запросов в Google за месяц в поиске нелегальных гемблинг-сайтов

В Нидерландах зафиксирован рост интереса местных жителей к нелегальным азартным играм.

По данным исследования KV, нидерландцы за последний месяц отправили более 1 миллиона запросов в Google в поиске нелегальных гемблинг-сайтов.

На топ-5 нелегальных операторов в стране пришлось 230 тысяч запросов.

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство