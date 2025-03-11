Нидерландцы отправили 1 миллион запросов в Google за месяц в поиске нелегальных гемблинг-сайтов
В Нидерландах зафиксирован рост интереса местных жителей к нелегальным азартным играм.
По данным исследования KV, нидерландцы за последний месяц отправили более 1 миллиона запросов в Google в поиске нелегальных гемблинг-сайтов.
На топ-5 нелегальных операторов в стране пришлось 230 тысяч запросов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Casino Nieuws
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