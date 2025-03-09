Ян Непомнящий о BetBoom Media Chess: «Надеюсь, подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы»

Гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал участие в турнире BetBoom Media Chess. Вместе с Даниилом Дубовым и Андреем Есипенко шахматист станет наставником одной из команд инфлюенсеров.

«Для меня это новый интересный опыт. Медиашахматы — формат, о котором давно идет речь. Надеюсь, что подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы, привлекают новую аудиторию.

Даниил Дубов и Андрей Есипенко — одни из лучших российских шахматистов и не нуждаются в представлении. Но надо не забывать о том, что BetBoom Media Chess — в первую очередь, шоу-турнир. Поэтому наши партии с ними будет проходить в не самом стандартном формате».

BetBoom Media Chess пройдёт 9 марта. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей. Трансляция пройдёт на Twitch-канале ТраВоМаН .