«Спартак» побеждает 7 матчей подряд с разницей в 2+ гола. На продление тренда в игре с «Рубином» дают 33%

«Спартак» сыграет в гостях с «Рубином» в 20-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – явный фаворит у букмекеров. На красно-белых дают коэффициент 1.73. На «Рубин» можно поставить за 5.60, на ничью – за 3.80.

Красно-белые выигрывают 7 матчей подряд с разницей в 2+ гола. Победа над казанцами с форой (-1,5) оценивается коэффициентом 3.00 (около 33% вероятности).

Также если «Спартак» победит, то повторит клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате России. В 2000 году команда Олега Романцева выиграла 8 матчей кряду и завоевала чемпионский титул.

В той серии красно-белые выиграли с разницей в 2+ гола 5 из 8 матчей.

Игра пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе

8 побед подряд в лиге – рекорд «Спартака»-2000. Выиграли решающий матч в Петербурге