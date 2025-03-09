«Спартак» побеждает 7 матчей подряд с разницей в 2+ гола. На продление тренда в игре с «Рубином» дают 33%
«Спартак» сыграет в гостях с «Рубином» в 20-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» – явный фаворит у букмекеров. На красно-белых дают коэффициент 1.73. На «Рубин» можно поставить за 5.60, на ничью – за 3.80.
Красно-белые выигрывают 7 матчей подряд с разницей в 2+ гола. Победа над казанцами с форой (-1,5) оценивается коэффициентом 3.00 (около 33% вероятности).
Также если «Спартак» победит, то повторит клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате России. В 2000 году команда Олега Романцева выиграла 8 матчей кряду и завоевала чемпионский титул.
В той серии красно-белые выиграли с разницей в 2+ гола 5 из 8 матчей.
Игра пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.
8 побед подряд в лиге – рекорд «Спартака»-2000. Выиграли решающий матч в Петербурге
Опубликовала: Венера Кравченко
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