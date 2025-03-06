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  • FA будет добиваться пожизненной дисквалификации Пакета. В марте начнутся слушания по делу о желтых карточках игрока «Вест Хэма» и Бразилии (Sky Sports)
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FA будет добиваться пожизненной дисквалификации Пакета. В марте начнутся слушания по делу о желтых карточках игрока «Вест Хэма» и Бразилии (Sky Sports)

Лукаса Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых.

В мае 2024-го Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила игрока «Вест Хэма» во «влиянии на ход матчей». Под подозрение попали четыре желтые карточки бразильца, полученные в матчах против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута» в период с ноября 2022-го по август 2023 года.

Сообщалось, что сам футболист, а также около 60 друзей, знакомых и родственников в Бразилии сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что футболисту дадут желтые карточки в соответствующих матчах. Общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

В марте начнутся трехнедельные слушания по делу Пакета. По данным Sky Sports, FA будет добиваться пожизненной дисквалификации для футболиста «Вест Хэма».

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Пакета подарил желтую на ДР брату. В смысле подарил?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sky Sports
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