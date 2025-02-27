Коэффициент на чемпионство «Арсенала» взлетел с 9.00 до 20.00. На титул «Ливерпуля» дают 98%

Букмекеры перестали сомневаться в чемпионстве «Ливерпуля».

После ничьей «Арсенала» с «Ноттингемом» (0:0) и победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (2:0) в 27-м туре АПЛ команда Арне Слота оторвалась от «канониров» по потерянным очкам на 10 баллов.

Коэффициент на титул лондонского клуба взлетел с 9.00 до 2.00, а на трофей «Ливерпуля» опустился с 1.12 до 1.02. Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 98%.

Ставки на Спортсе

У «Арсенала» остался лишь 1% на титул. Гонка в АПЛ завершена