Коэффициент на чемпионство «Арсенала» взлетел с 9.00 до 20.00. На титул «Ливерпуля» дают 98%
Букмекеры перестали сомневаться в чемпионстве «Ливерпуля».
После ничьей «Арсенала» с «Ноттингемом» (0:0) и победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (2:0) в 27-м туре АПЛ команда Арне Слота оторвалась от «канониров» по потерянным очкам на 10 баллов.
Коэффициент на титул лондонского клуба взлетел с 9.00 до 2.00, а на трофей «Ливерпуля» опустился с 1.12 до 1.02. Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 98%.
У «Арсенала» остался лишь 1% на титул. Гонка в АПЛ завершена
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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