Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания более 100 млн рублей. Ранее промоушен обвинил букмекера в невыплате 200 млн рублей

Olimpbet будет судиться с MMA-промоушеном Hardcore.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, букмекерская компания подала в суд на юрлицо Hardcore и на компанию ООО «Медиа Солюшнз», которая занимается размещением рекламы в проектах Hardcore MMA.

Букмекер хочет взыскать 56,7 миллиона рублей с юрлица промоушена и 49,8 миллиона с ООО «Медиа Солюшнз».

Ранее Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном.

Ставки на Спортсе

Салах забил «Сити» и ушел от Холанда в гонке бомбардиров. Еще в ноябре норвежец забирал на 80%