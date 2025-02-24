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  • Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания более 100 млн рублей. Ранее промоушен обвинил букмекера в невыплате 200 млн рублей
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Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания более 100 млн рублей. Ранее промоушен обвинил букмекера в невыплате 200 млн рублей

Olimpbet будет судиться с MMA-промоушеном Hardcore.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, букмекерская компания подала в суд на юрлицо Hardcore и на компанию ООО «Медиа Солюшнз», которая занимается размещением рекламы в проектах Hardcore MMA.

Букмекер хочет взыскать 56,7 миллиона рублей с юрлица промоушена и 49,8 миллиона с ООО «Медиа Солюшнз».

Ранее Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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