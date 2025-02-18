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Промоушен Hardcore обвинил Olimpbet в невыплате 200 млн рублей: «Нами собраны все необходимые документы, которые будут поданы в суд»

Hardcore Media обвинил букмекерскую компанию Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам.

«На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что компания Olimpbet на протяжении 4 лет являлась основным заказчиком контента у HARDCORE MEDIA, и внезапно, без всяких предупреждений в декабре 2024 года в одностороннем порядке расторгла все имеющиеся договоры и отказалась от выплат в адрес HARDCORE MEDIA более 200 000 000 рублей по своим текущим обязательствам.

В настоящий момент нами уже собраны все необходимые документы, целиком и полностью подтверждающие нашу позицию, которые будут поданы в суд, а также уже направлены претензионные письма и заявления в компетентные органы в адрес компании БК Olimpbet с целью изобличить все мошеннические действия, которые могут квалифицироваться по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также, нарушения договорных обязательств и аферы с розыгрышами», – говорится в официально заявлении Hardcore.

В октябре федерация бокса России лишила Hardcore лицензий по боксу и кулачным боям за «грубые и систематические нарушения промоутерами правил бокса и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя и субъектов профессионального боя».

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«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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