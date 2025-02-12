Sportradar продлил соглашение о сотрудничестве с MLB до 2032 года
Аналитическая компания Sportradar и MLB продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 года.
Sportradar – основной поставщик статистически данных для американской Высшей лиги бейсбола. Кроме того, компания активно работает над беттинг-сопровождением лиги и выявлением подозрительных матчей.
MLB и Sportradar сотрудничают с 2019 года.
«Sportradar помог нам сориентироваться в вопросах легализации и дальнейшего развития мирового рынка ставок на спорт. В ходе нашего партнерства Sportradar постоянно разрабатывал великолепные продукты, используя данные нашей лиги.
MLB рада продолжать внедрять инновации вместе со Sportradar, чтобы создавать привлекательные продукты и услуги для поклонников MLB по всему миру», — сообщил исполнительный вице-президент лиги Кенни Герш.
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