Sportradar продлил соглашение о сотрудничестве с MLB до 2032 года

Аналитическая компания Sportradar и MLB продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 года.

Sportradar – основной поставщик статистически данных для американской Высшей лиги бейсбола. Кроме того, компания активно работает над беттинг-сопровождением лиги и выявлением подозрительных матчей.

MLB и Sportradar сотрудничают с 2019 года.

«Sportradar помог нам сориентироваться в вопросах легализации и дальнейшего развития мирового рынка ставок на спорт. В ходе нашего партнерства Sportradar постоянно разрабатывал великолепные продукты, используя данные нашей лиги.

MLB рада продолжать внедрять инновации вместе со Sportradar, чтобы создавать привлекательные продукты и услуги для поклонников MLB по всему миру», — сообщил исполнительный вице-президент лиги Кенни Герш.

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