Держатели цифровой карты ЦУПИС получили около 20 млн рублей кешбэка в 2024 году
Более 600 тысяч пользователей выпустили цифровые карты ЦУПИС.
Карта была запущена в Кошельке ЦУПИС весной 2023 года. Ее держатели получают 1% кешбэка на все покупки и повышенный кешбэк 5% в категории товаров и услуг для спорта.
По данным ЦУПИС, за 2024 год держатели цифровой карты получили порядка 20 миллионов рублей кешбэка.
ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт «Мобильной карты»
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