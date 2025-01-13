Число загрузок приложений букмекеров выросло в 2 раза за 2024 год
Аналитическая компания AppsFlyer опубликовала данные отчета о популярности гемблинг-приложений в мире за 2024 год.
По сравнению с 2023 годом количество загрузок приложений онлайн-казино выросло на 102%. Число загрузок приложений онлайн-ставок выросло на 97%.
Суммарно операторы азартных игр потратили 65 миллиардов долларов на рекламу в течение 2024 года, что на 5% больше показателя прошлого года.
Конец тайма – страшное время для «Реала». Цифры говорят, что кошмар с «Барселоной» – не случайность
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: AppsFlyer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем