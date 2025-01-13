Число загрузок приложений букмекеров выросло в 2 раза за 2024 год

Аналитическая компания AppsFlyer опубликовала данные отчета о популярности гемблинг-приложений в мире за 2024 год.

По сравнению с 2023 годом количество загрузок приложений онлайн-казино выросло на 102%. Число загрузок приложений онлайн-ставок выросло на 97%.

Суммарно операторы азартных игр потратили 65 миллиардов долларов на рекламу в течение 2024 года, что на 5% больше показателя прошлого года.

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