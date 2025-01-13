«Рома» вырвала ничью в игре с «Болоньей» на 98-й минуте. В лайве спасение шло за 29.00
«Болонья» и «Рома» сыграли вничью (2:2) в матче 20-го тура Серии А.
Римский клуб спасся от поражения благодаря голу Артема Довбика с пенальти на 98-й минуте.
В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 29.00. «Рома» продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 5 матчей.
Еще одна черная неделя «Арсенала». Неужели Артета снова ничего не выиграет?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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